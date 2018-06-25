Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

В понедельник на Украине начал действовать закон о трансплантации органов и прочих анатомических материалов человека.

Об этом пишут украинские СМИ. Накануне закон был обнародован на страницах парламентского издания «Голос Украины».

Уточняется, что закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» официально введут лишь с января.

20 июня украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека. 17 мая украинская Рада приняла закон, который разрешает пересадку органов и анатомических материалов, если при жизни донор дал на это письменное разрешение.

После этого человек получает карту потенциального донора, его данные заносят в Единую государственную информационную систему трансплантации. В законопроекте также уточнялось, что донор сохраняет за собой право отозвать заявление о разрешении на трансплантацию, если передумает в течение жизни.