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 Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы

Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы
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14:45   25 Июня 2018
Россия

Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы

Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы

Главный купол на храме святого князя Андрея Боголюбского установили в Москве. Строительство храма стало возможным благодаря добровольным пожертвованиям.

Новая церковь расположена на границе районов Кузьминки и текстильщики.

По словам депутата Государственной Думы Владимира Ресина, строительство завершится в декабре. Строители уже соорудили стены здания. Сейчас обустраивается внутренний фасад храма.

Управляющий юго-восточным викариатством столицы епископ Воскресенский Савва в беседе с «Интерфакс» заявил, что москвичи очень ждут открытия храма — на юго-востоке столицы не хватает приходов.

Строительство церкви проходит в рамках «Программы-200» по строительству церквей. Она стартовала в 2011 году после закладки храма в честь святых Кирилла и Мефодия на месте теракта на Дубровке. Всего в Москве планируют построить 21 храмовый комплекс.

 

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Автор: Надежда Егорова
#москвасейчас #храм святого князя андрея боголюбского #ресин
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