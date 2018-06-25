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14:47   25 Июня 2018
Россия

Систему вентиляции обновят в московском метро к 2020 году

Систему вентиляции обновят в московском метро к 2020 году

Глава дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Дмитрий Дощатов рассказал, что столичное метро сейчас реализует масштабную программу по модернизации систем вентиляции. Проект стартовал в 2004 году, а закончится к 2020.

В рамках программы заменят устаревшие вентиляторы. За 14 лет специалисты установили 517 новых агрегатов в 270 шахтах метро. Дощатов отметил, что новое оборудование сделает пребывание пассажиров в метро более комфортным.

К 2020 году в подземке заменят еще 171 вентилятор в 95 шахтах.

Начальник дирекции подчеркнул, что новые агрегаты более надежны. Они экономичны и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками. Иными словам, отвечают всем современным техническим требованиям.

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Автор: Виктория Разумовская
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