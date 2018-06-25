Путин поздравил с юбилеем олимпийского чемпиона Бориса Лагутина

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина. Знаменитый спортсмен одержал 287 побед в 296 боях.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что имя Лагутина известно каждому поклоннику бокса. Российский лидер также отметил, что боксер за годы карьеры одержал сотни ярких и незабываемых побед. Владимир Путин пожелал Лагутину здоровья и благополучия.

Борис Лагутин родился в Москве в 1938 году. Боксом начал заниматься в 15 лет. Его первым тренером стал Владимир Тренин.

На соревнованиях в Советском союзе спортсмен выступал от добровольных обществ «Труд» и «Спартак». Он пять раз становился чемпионом ССР по боксу, однажды — занял второе место.

На олимпиаде 1960 года в Риме боксер завоевал бронзовую медаль. Позже, дважды выигрывал золотые медали: на Олимпийских играх в Токио в 1964 году, и в Мехико в 1968 году. Также боксер выиграл два чемпионата Европы — в 1961 и 1963 году.

Лагутин завершил карьеру в 1968 году.