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14:23   25 Июня 2018
Россия

Путин поздравил с юбилеем олимпийского чемпиона Бориса Лагутина

Путин поздравил с юбилеем олимпийского чемпиона Бориса Лагутина

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина. Знаменитый спортсмен одержал 287 побед в 296 боях.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что имя Лагутина известно каждому поклоннику бокса. Российский лидер также отметил, что боксер за годы карьеры одержал сотни ярких и незабываемых побед. Владимир Путин пожелал Лагутину здоровья и благополучия. 

Борис Лагутин родился в Москве в 1938 году. Боксом начал заниматься в 15 лет. Его первым тренером стал Владимир Тренин. 

На соревнованиях в Советском союзе спортсмен выступал от добровольных  обществ «Труд» и «Спартак». Он пять раз становился чемпионом ССР по боксу, однажды — занял второе место. 

На олимпиаде 1960 года в Риме боксер завоевал бронзовую медаль. Позже, дважды выигрывал золотые медали: на Олимпийских играх в Токио в 1964 году, и в Мехико в 1968 году. Также боксер выиграл два чемпионата Европы — в 1961 и 1963 году.

Лагутин завершил карьеру в 1968 году. 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #путин #общество #лагутин
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