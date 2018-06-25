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ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

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14:21   25 Июня 2018
Ближнее зарубежье

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

В пресс-службе оперативного командования ДНР сообщили, что украинские силовики попытались атаковать позиции ополченцев ДНР неподалеку от Мариуполя. По словам главы пресс-службы Даниила Безсонова, эта попытка не увенчалась успехом.

Примерно в 13.30 около 12 бойцов ВСУ выдвинулись в направлении позиций ополченцев. Им не удалось сделать это скрытно. В результате силовики попали в ловушку и понесли потери.

Безсонов добавил, что после они побежали в строну подконтрольного Украине пункта Водяное, бросив все орудие и оставив трех раненных бойцов. Во время отступления ВСУ открыли артиллерийский и минометный огонь в направлении ДНР, в том числе по мирным населенным пунктам.

Накануне разведка ДНР сообщила, что в Донбасс прибыли снайперские группировки ВСУ. Тогда же ополченцы узнали, что готовится обстрел их позиций на Мариупольском направлении.

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Автор: Виктория Разумовская
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