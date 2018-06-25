Лавров и Зариф обсудили ситуацию вокруг иранского атома

Глава МИД РФ Сергей Лавров и коллега из Ирана Мохаммад Зариф провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

Политики затронули вопросы о двустороннем сотрудничестве. Особое внимание министры уделили обстановке на мировой арене в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Также Лавров и Зариф коснулись подготовки Пятого каспийского саммита. В мероприятии примут участие Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

СВПД ряд стран, наряду с РФ, приняли в 2015 году, перед этим достигнув соглашения о решении вопроса по иранскому атому. Документ освободил Иран от санкций, которые ввели Совбез ООН, США и ЕС.

В мае текущего года глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВПД. Иран же подтвердил выполнение соглашений в рамках сделки.