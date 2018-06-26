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17:20   26 Июня 2018
Россия

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

Длительный тюремный срок не сможет избавить человека от таких наклонностей, считают в общественной организации.

Национальный родительский комитет предлагает ужесточить наказание за сексуальные преступления в отношении детей, в частности, давать пожизненный тюремный срок педофилам. Соответствующее письмо на имя главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей вскоре направит Национальный родительский комитет, сообщила корреспонденту ИА «Политика Сегодня» председатель организации Ирина Волынец.

 «Педофилия- это психическое отклонение, которое не лечится. Часто педофилы выходят на свободу по условно-досрочному освобождению. Они могут уехать в другой регион, устроиться, например, тренером. Или продолжать свое черное дело, находя жертв в интернете через соцсети.  У нас же нет верификации пользователей», — говорит Волынец. 

  Кроме того, в комитете призывают отменить срок давности по таким преступлениям. 

«Часто дети молчат о том, что подверглись насилию. Когда жертва вырастает и готова рассказать о том, что с ней сделали, срок давности преступления уже истекает», — аргументирует глава Национального родительского комитета. 

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

К слову, сейчас максимальный срок за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего - до 20 лет лишения свободы. 

Ирина Волынец надеется, что поправки к Уголовному кодексу Госдума сможет рассмотреть в ближайшую осеннюю сессию. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #педофил #родительский комитет #ирина волынец
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