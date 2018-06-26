Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

Длительный тюремный срок не сможет избавить человека от таких наклонностей, считают в общественной организации.

Национальный родительский комитет предлагает ужесточить наказание за сексуальные преступления в отношении детей, в частности, давать пожизненный тюремный срок педофилам. Соответствующее письмо на имя главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей вскоре направит Национальный родительский комитет, сообщила корреспонденту ИА «Политика Сегодня» председатель организации Ирина Волынец.

«Педофилия- это психическое отклонение, которое не лечится. Часто педофилы выходят на свободу по условно-досрочному освобождению. Они могут уехать в другой регион, устроиться, например, тренером. Или продолжать свое черное дело, находя жертв в интернете через соцсети. У нас же нет верификации пользователей», — говорит Волынец.

Кроме того, в комитете призывают отменить срок давности по таким преступлениям.

«Часто дети молчат о том, что подверглись насилию. Когда жертва вырастает и готова рассказать о том, что с ней сделали, срок давности преступления уже истекает», — аргументирует глава Национального родительского комитета.

К слову, сейчас максимальный срок за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего - до 20 лет лишения свободы.

Ирина Волынец надеется, что поправки к Уголовному кодексу Госдума сможет рассмотреть в ближайшую осеннюю сессию.