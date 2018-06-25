Транспортники попросили Путина взять под контроль рост цен на топливо
Союз транспортников России попросил президента России Владимира Путина просчитать возможные последствия роста цен на бензин.
Об этом сообщил сообщил президент организации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в беседе с РИА «Новости».
Он подчеркнул, что нефтяную отрасль также необходимо поддерживать, однако расходы транспортной сферы на топливо составляют от 30% до 50%. Ефимов уверен: повышение цен на бензин негативно отразится на транспортниках — банкротство многих предприятий неизбежно.
Чиновник призвал проанализировать ситуацию и найти компромисс, поскольку нефтяная и транспортная отрасли оценивают ситуацию по-разному.
Ранее Российский топливный союз направил открытое письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву. В письме они попросили обеспечить справедливые цены на оптовом и розничном рынке топлива. Поводом для обращения послужило увеличение темпов роста на автомобильный бензин и дизельное топливо. Союз также раскритиковал реакцию регуляторов на ситуацию и предупредили о последствиях.