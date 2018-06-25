Сверхмощную ядерную торпеду могут создать в России

Разработчик торпедного оружия Шамиль Алиев сообщил, что в России пересматривают идею академика Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.

Об этом пишет РИА Новости.

Алиев отметил, что сегодня существует тенденция возвращения к ранее нереализованным идеям. Специалисты пересматривают точку зрения Сахарова на предмет изготовления торпед. Их длина 24 метра, диаметр — 1,5 метра. Дальность хода торпед оценивается в 50 километров. По словам создателя торпед, задача такого оружия - это уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде.

По его словам, в те годы идею не реализовали не потому, что ее забраковали, а потому, что не было денег для такого проекта.