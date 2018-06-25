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Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

 СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары
Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

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14:50   25 Июня 2018
Весь мир

Минфин Украины заверил, что стране не нужен дефолт

Минфин Украины заверил, что стране не нужен дефолт

Исполняющий обязанности главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что страна не нуждается в дефолте.

Об этом сообщает в понедельник УНИАН. Она также подчеркнула, что украинское руководство пока не собирается прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

На минувшей неделе депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что в настоящее время государство находится на грани катастрофы. Причиной сложившейся ситуации послужили попытки западных стран «расхитить национальное богатство» Украины, отметил парламентарий.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #политика #минфин #дефолт
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