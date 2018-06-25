Минфин Украины заверил, что стране не нужен дефолт

Исполняющий обязанности главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что страна не нуждается в дефолте.

Об этом сообщает в понедельник УНИАН. Она также подчеркнула, что украинское руководство пока не собирается прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

На минувшей неделе депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что в настоящее время государство находится на грани катастрофы. Причиной сложившейся ситуации послужили попытки западных стран «расхитить национальное богатство» Украины, отметил парламентарий.