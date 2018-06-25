Петербургское метро в ночь «Алых парусов» перевезло 220 тысяч пассажиров

В ночь праздника выпускников школы «Алые паруса» метро Северной столицы работало без ночного технологического перерыва.

Подземкой в это время суток воспользовались более 220 тысяч человек — почти столько же пассажиров метро перевезло в новогоднюю ночь (около 234 тысяч человек).

Самыми популярными станциями были «Гостиный двор», «Адмиралтейская», «Горьковская» и «Невский проспект-1», отметили в пресс-службе городского метро.

С начала года метрополитеном ночью воспользовались порядка 654 тысяч человек. Этот вид транспорта также пользовался особой популярностью в «Ночь музеев» - тогда метро перевезло порядка 79 тысяч пассажиров.

Российский праздник выпускников средних общеобразовательных школ «Алые паруса» ежегодно отмечается в Петербурге. Состоявшееся накануне торжество посетили 1,2 миллиона гостей‍. Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на ЧМ-2018, остались в восторге от праздника.