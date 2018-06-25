Кадыров назначил Хучиева председателем правительства Чечни

Президент республики Рамзан Кадыров также подписал указ о назначении Исы Тумхаджиева первым заместителем председателя правительства Чечни. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Бывший заместитель председателя правительства республики освобожден от должности по собственному желанию.

Кадыров поздравил Тумхаджиева и Хучиева с новыми должностями, пожелал им удачи и успехов.

Экс-председатель правительства Чеченской республики Абубакар Эдельгериев получил повышение: его назначили советником президента России.

Хучиев ранее занимал пост мэра Грозного, Тумхаджиев возглавлял счетную палату республики.