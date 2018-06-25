Кадыров назначил Хучиева председателем правительства Чечни
Президент республики Рамзан Кадыров также подписал указ о назначении Исы Тумхаджиева первым заместителем председателя правительства Чечни. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Бывший заместитель председателя правительства республики освобожден от должности по собственному желанию.
Кадыров поздравил Тумхаджиева и Хучиева с новыми должностями, пожелал им удачи и успехов.
Экс-председатель правительства Чеченской республики Абубакар Эдельгериев получил повышение: его назначили советником президента России.
Хучиев ранее занимал пост мэра Грозного, Тумхаджиев возглавлял счетную палату республики.