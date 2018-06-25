Мы в соц.сетях:
Систему вентиляции обновят в московском метро к 2020 году

Систему вентиляции обновят в московском метро к 2020 году

 Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы

Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы
ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

 Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ
Минфин Украины заверил, что стране не нужен дефолт

Минфин Украины заверил, что стране не нужен дефолт

 «Все начиналось так же в 33-м»: в Германии прошел фестиваль неонацистов

«Все начиналось так же в 33-м»: в Германии прошел фестиваль неонацистов
Систему вентиляции обновят в московском метро к 2020 году

Систему вентиляции обновят в московском метро к 2020 году

 Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы

Москвичи профинансировали открытие нового храма на юге столицы
ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

 Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ
Минфин Украины заверил, что стране не нужен дефолт

Минфин Украины заверил, что стране не нужен дефолт

 «Все начиналось так же в 33-м»: в Германии прошел фестиваль неонацистов

«Все начиналось так же в 33-м»: в Германии прошел фестиваль неонацистов
13:46   25 Июня 2018
Россия

Кадыров назначил Хучиева председателем правительства Чечни

Кадыров назначил Хучиева председателем правительства Чечни

Президент республики Рамзан Кадыров также подписал указ о назначении Исы Тумхаджиева первым заместителем председателя правительства Чечни. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Бывший заместитель председателя правительства республики освобожден от должности по собственному желанию.

Кадыров поздравил Тумхаджиева и Хучиева с новыми должностями, пожелал им удачи и успехов.

Экс-председатель правительства Чеченской республики Абубакар Эдельгериев получил повышение: его назначили советником президента России.

Хучиев ранее занимал пост мэра Грозного, Тумхаджиев возглавлял счетную палату республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#кадыров #политика #чечня #хучиев #тумхаджиров #эдельгириев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов
В Национальном родительском комитете одобряют блокировку Роскомнадзором сайтов с детской порнографией и предлагают вовсе отказаться от анонимности в сети.
14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

18:38   24 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины