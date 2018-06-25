Хоккеист Огородников погиб в аварии

По сообщению пресс-службы хоккейного клуба из Тольятти «Лада», Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле.

Хоккеист погиб на 33-м году жизни. Коллектив «Лады» выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

Огородников являлся наступающим в хоккейном клубе в ходе сезонов 2012–2013 и 2013–2014 годов. Всего он сыграл 88 матчей, в которых забросил 20 шайб и сделал 18 передач, приведших к голу. Также Огородников играл за московское «Динамо», ЦСКА, новокузнецкий «Металлург» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.