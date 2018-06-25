Два человека ранены из-за стрельбы у колледжа в Назрани

Угрозы жизни нет, пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции Ингушетии.

Стрельбу, предположительно, устроили два парня, 17 и 18 лет. Оба ранены, доставлены в госпиталь с незначительными травмами.

По информации другого собеседника агенства, инцидент случился в 11.00 по Москве возле Ингушского политехнического колледжа по улице Южная. Неизвестные подъехали на трех машинах к учебному заведению и выстрелили в юношей. Полиция объявила план «Перехват».