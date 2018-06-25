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13:32   25 Июня 2018
Россия

Два человека ранены из-за стрельбы у колледжа в Назрани

Два человека ранены из-за стрельбы у колледжа в Назрани

Угрозы жизни нет, пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции Ингушетии.

Стрельбу, предположительно, устроили два парня, 17 и 18 лет. Оба ранены, доставлены в госпиталь с незначительными травмами.

По информации другого собеседника агенства, инцидент случился в 11.00 по Москве возле Ингушского политехнического колледжа по улице Южная. Неизвестные подъехали на трех машинах к учебному заведению и выстрелили в юношей. Полиция объявила план «Перехват».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чп #общество #ингушетия #назрань #стрельба в колледже
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