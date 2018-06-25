В сборной Египта опровергли сообщения о том, что Салах хочет покинуть команду

Начальник информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг сообщения американского CNN о том, что нападающий Мохаммед Салах решил покинуть национальную команду из-за главы Чечни Рамзана Кадырова.

В беседе с RT он отметил, что в настоящее время футболист находится на тренировочной базе и тренируется вместе со остальными членами сборной. Исмаил подчеркнул, что Салах присутствовал на всех матчах. При этом, заметил чиновник, ничего подобного спортсмен не сообщал руководству делегации.