В сборной Египта опровергли сообщения о том, что Салах хочет покинуть команду
Начальник информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг сообщения американского CNN о том, что нападающий Мохаммед Салах решил покинуть национальную команду из-за главы Чечни Рамзана Кадырова.
В беседе с RT он отметил, что в настоящее время футболист находится на тренировочной базе и тренируется вместе со остальными членами сборной. Исмаил подчеркнул, что Салах присутствовал на всех матчах. При этом, заметил чиновник, ничего подобного спортсмен не сообщал руководству делегации.
«Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что имеется на его странице в Twitter», — отметил Исмаил.