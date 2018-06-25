Минобороны раскритиковало танковый биатлон НАТО

Ведомство сообщило, что в ходе выполнения огневых задач, экипажи НАТО стреляют не по мишеням, а по старой советской технике.

Таким образом, в соревнованиях четко прослеживается антироссийский подтекст, подчеркнули в Минобороны со ссылкой на руководителя управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майора Романа Бинюкова.

Он также напомнил, что страны-участницы альянса отказываются посетить соревнования по танковому биатлону, организованные Армейскими международными играми. Кроме того, российскую команду коллеги из НАТО к себе не приглашают.

Бинюков пригласил западные команды поучаствовать в танковом биатлоне в России. По его словам, зарубежным коллегам есть чему поучиться у российских команд: в натовском конкурсе отрабатываются только одиночные нормативы, а огневые задачи непродуктивны для подготовки экипажей.

Танковый биатлон — спортивные соревнования, бескомпромиссная борьба характеров и технических достижений, резюмировал генерал майор.