Ударные корабли Северного флота завершили учебные стрельбы в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провели артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям.

Данный этап является завершающим в этом сбор-походе. Об этом проинформировало министерство обороны России на своей странице в Facebook и показало несколько снимков с учений.

Стрельба велась из спаренных артиллерийских установок АК-130 по буксируемому корабельному щиту и береговым мишеням. На эсминце «Адмирал Ушаков» огонь по целям вели обе батареи – носовая и кормовая.

За ходом боевых упражнений наблюдал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он дал высокую оценку профессиональной подготовке моряков и дал распоряжение детально проанализировать прошедшие учения.