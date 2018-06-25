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13:25   25 Июня 2018
Россия

Песков: Инициатива по повышению пенсионного возраста подлежит скрупулезному разъяснению

Песков: Инициатива по повышению пенсионного возраста подлежит скрупулезному разъяснению

Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что в Кремле не намерены «сгущать краски» по этому вопросу.

Президент Владимир Путин пока не принимает участия в экспертных обсуждениях, подчеркнул Песков. Также политик не смотрит на рейтинги. Главное для главы государства — выполнять должностные обязанности, отметил пресс-секретарь.

Песков: Инициатива по повышению пенсионного возраста подлежит скрупулезному разъяснению

В России мужчины уходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Возраст установили в СССР в 1930-х годах. Согласно реформе, планируется повысить возраст до 65 и 63 лет соответственно. В остальном мире пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Вопрос о повышении рассматривают давно. Это объясняется увеличившейся продолжительностью жизни и нынешними условиями, когда количество пенсионеров растет, а число работающих уменьшается. Все это не позволяет обеспечить достойную пенсию для россиян.

Законопроект о пенсионной реформе планируется рассмотреть осенью.

«Я бы не стал сгущать краски», — сказал Песков об изменениях в пенсионном возрасте.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #песков #политика #пенсионная реформа
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