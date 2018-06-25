Бывшему генсеку НАТО отказали во въезде в США

Власти Соединенных Штатов отказали во въезде бывшему генсеку НАТО и экс-главе Министерства иностранных дел Испании Хавьеру Солане.

Об этом в понедельник сообщает El Pais. По информации издания, такое решение американской стороны связано с его визитом в Иран. Солана собирался прилететь в США, чтобы выступить в Брукингском институте.

Источники издания в американском посольстве сообщили, что система по умолчанию отклоняет запрос на въезд в страну, если в паспорте визитера имеется отметка о посещении Ирана, Сирии, Йемена, Судана, Ирака, Ливии или Сомали.

Посещавшие эти страны граждане могут въехать в США исключительно при получении визы, тогда как остальным подданым Испании виза для краткосрочных поездок в Америку не нужна. Сам Солана рассказал журналистам, что в настоящий момент оформляет визу для въезда.

Политик занимал пост генерального секретаря Североатлантического альянса с 1995 по 1999 год.