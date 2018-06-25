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13:52   25 Июня 2018
Весь мир

«Все начиналось так же в 33-м»: в Германии прошел фестиваль неонацистов

«Все начиналось так же в 33-м»: в Германии прошел фестиваль неонацистов

В немецком городе Темер во второй раз проходит фестиваль неонацистов. Прессу на мероприятие не пускают, съемки запрещены. Однако российский корреспондент OstWest Сурен Матевосян смог пробраться туда и записать материал.

В прошлом году фестиваль собрал почти шесть тысяч неонацистов. Местные жители ругали власти и правительство, требуя запретить мероприятие. Многие из них откровенно боятся гостей этого действа, отмечая, что никто не знает, что может случиться. 

В итоге власти запретили фестиваль, однако неонацисты пошли в обход и зарегистрировали мероприятие в этому году как политическое собрание. А свободу политических собраний гарантирует конституция Германии.

«Все начиналось так же в 33-м»: в Германии прошел фестиваль неонацистов

Организаторами выступили члены Национал-демократической партии Германии (НДПГ). Кроме них на фестиваль приехали представители партии «Правых» (Die Rechte). 

Полиция хоть и съезжается в городок и постоянно его патрулирует, предпочитает особо не вмешиваться в то, что происходит на фестивале.

Местные жители проводят акцию протеста. Они выступают против фестиваля неонацистов, призывая их уехать из города. Однако один местный житель сказал Матевосяну, что ультраправые на десять лет взяли поле в аренду, чтобы проводить там свои мероприятия.

По дороге на фестиваль можно неподалеку увидеть белые кресты. На них имена людей, которые были убиты неонацистами с 1990 года. Местные специально провели эту акцию недалеко от шатров, где проходит фестиваль, чтобы его гости увидели это и, возможно, задумались о том, к чему может привести их идеология.

В этом году фестиваль посетили около двух тысяч человек. Правоохранители завели порядка 60 уголовных дел за тяжкие телесные повреждения, хранение наркотиков, демонстрацию фашистской символики и приветствия.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #политика #сми #общество #неонацисты #фестиваль #ультраправые
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