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Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

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13:06   25 Июня 2018
Россия

Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

Плотное рабочее расписание не позволит российскому лидеру Владимиру Путину посетить матч сборной России против уругвайской команды.

Об этом проинформировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент присутствовать на матче. Официальный представитель Кремля отметил, что все ждут сегодняшнего матча.

Сборные Уругвая и России встретятся на стадионе "Самара-Арена" в понедельник, 25 июня. Матч заключительного тура группового этапа начнется в 17:00 (мск). Обе команды гарантированно выйдут в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что в Самару 25 июня придет жара до 35 градусов, в связи с этим организаторы приняли решение создать на стадионе несколько точек с раздачей питьевой воды. Также на стадионе будут дежурить медики.

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Автор: Ольга Шпакова
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