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 ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе

ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе
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13:03   25 Июня 2018
Россия

ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе

ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе

Фанаты футбола перед последним матчем команды РФ на групповом этапе опубликовали видео, в котором «отдают честь» нападающему сборной России Артему Дзюбе.

Ролик опубликован на странице российской команды в твиттере. После забитого гола в матче с Египтом 19 июня Дзюба отдал честь болельщикам.

На счету футболиста в рамках чемпионата мир по футболу уже два мяча. В понедельник, 25 июня, состоится матч Уругвай-Россия. Начало — в 17.00 по Москве. Место проведения — Самара. Если российская команда не проиграет, то займет первое место в группе.

 

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #общество #дзюба #чм #чм2018 #матч россия-уругвай
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