ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе
Фанаты футбола перед последним матчем команды РФ на групповом этапе опубликовали видео, в котором «отдают честь» нападающему сборной России Артему Дзюбе.
Ролик опубликован на странице российской команды в твиттере. После забитого гола в матче с Египтом 19 июня Дзюба отдал честь болельщикам.
На счету футболиста в рамках чемпионата мир по футболу уже два мяча. В понедельник, 25 июня, состоится матч Уругвай-Россия. Начало — в 17.00 по Москве. Место проведения — Самара. Если российская команда не проиграет, то займет первое место в группе.
Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе! ???????????? Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной! ????????????????????????#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2018