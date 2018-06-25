ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе

Фанаты футбола перед последним матчем команды РФ на групповом этапе опубликовали видео, в котором «отдают честь» нападающему сборной России Артему Дзюбе.

Ролик опубликован на странице российской команды в твиттере. После забитого гола в матче с Египтом 19 июня Дзюба отдал честь болельщикам.

На счету футболиста в рамках чемпионата мир по футболу уже два мяча. В понедельник, 25 июня, состоится матч Уругвай-Россия. Начало — в 17.00 по Москве. Место проведения — Самара. Если российская команда не проиграет, то займет первое место в группе.