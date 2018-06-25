Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Возможная встреча между американским и российским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет соответствовать политике Североатлантического альянса в отношении России.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания Совета Евросоюза в Люксембурге. По его словам, встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике альянса, потому что НАТО верит в диалог с Российской Федерацией.

Генсек организации подчеркнул, что у НАТО двойной подход к России — сдерживание и диалог.

9 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп последний раз обсуждали по телефону Вену как город проведения их двусторонней встречи.

16 июня австрийский канцлер Себастьян Курц подтвердил местным СМИ, что Вена предложила провести саммит Российской Федерации и Штатов на своей территории.