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Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

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Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

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12:50   25 Июня 2018
Весь мир

Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Возможная встреча между американским и российским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет соответствовать политике Североатлантического альянса в отношении России.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания Совета Евросоюза в Люксембурге. По его словам, встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике альянса, потому что НАТО верит в диалог с Российской Федерацией.

Генсек организации подчеркнул, что у НАТО двойной подход к России — сдерживание и диалог.

9 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп последний раз обсуждали по телефону Вену как город проведения их двусторонней встречи.

16 июня австрийский канцлер Себастьян Курц подтвердил местным СМИ, что Вена предложила провести саммит Российской Федерации и Штатов на своей территории.

Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #нато #трамп #столтенберг
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