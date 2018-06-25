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12:54   25 Июня 2018
Общество

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Нота с требованием обеспечить допуск украинскому омбудсмену к гражданам страны, осужденным и отбывающим наказание в России, уже направлена в российское внешнеполитическое ведомство. 

Ранее, 9 июня, лидеры России и Украины договорились, что уполномоченные по защите прав человека могут посещать российских и украинских граждан, которые находятся под стражей. Омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились встретиться и разработать дорожную карту посещений осужденных.

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Несмотря на договоренности, украинских омбудсмен приехала на прошлой неделе в Россию и, не согласовав свои действия с российскими коллегами, отправилась в Салехард, где отбывает наказание украинец Олег Сенцов. После она поехала во Владимир, где отбывает наказание Николай Карпюк. Затем — в московское «Лефортово» к Роману Сущенко. В итоге Денисову никуда не пустили.

В то же время сорвалось посещение Москальковой главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, поскольку ей не дали разрешение на проход в СИЗО в Херсоне.

22 июня Москалькова и Денисова все же обсудили посещений осужденных, однако без какой-либо конкретики. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #омбудсмен #москалькова #денисова
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