Италия предлагает открыть новую главу в отношениях РФ и НАТО

Италия собирается содействовать открытию новой главы в отношениях между Россией и НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел Италии Гульельмо Пикки.

Дипломат отметил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддерживает президента США Дональда Трампа, который ранее призвал вернуть Россию в клуб G7.

По словам Пикки, хотя на восточном направлении РФ заняла позицию, «заслуживающую жесткого ответа», главная опасность для стран военно-политического блока, по мнению руководства Италии, исходит с южных рубежей, откуда до сих пор происходит наплыв мигрантов в страны ЕС.