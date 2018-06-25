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 Италия предлагает открыть новую главу в отношениях РФ и НАТО

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Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

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 Италия предлагает открыть новую главу в отношениях РФ и НАТО

Италия предлагает открыть новую главу в отношениях РФ и НАТО
12:46   25 Июня 2018
Весь мир

Италия предлагает открыть новую главу в отношениях РФ и НАТО

Италия предлагает открыть новую главу в отношениях РФ и НАТО

Италия собирается содействовать открытию новой главы в отношениях между Россией и НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел Италии Гульельмо Пикки.

Дипломат отметил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддерживает президента США Дональда Трампа, который ранее призвал вернуть Россию в клуб G7.

По словам Пикки, хотя на восточном направлении РФ заняла позицию, «заслуживающую жесткого ответа», главная опасность для стран военно-политического блока, по мнению руководства Италии, исходит с южных рубежей, откуда до сих пор происходит наплыв мигрантов в страны ЕС.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #италия #нато #политика #весь мир
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