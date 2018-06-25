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 ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе

ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе
Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

 Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

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 Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

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12:19   25 Июня 2018
Россия

МИД РФ: На переговорах с советником Трампа по нацбезопасности будет обсуждаться Сирия

МИД РФ: На переговорах с советником Трампа по нацбезопасности будет обсуждаться Сирия

Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что на встрече с советником США по нацбезопасности Джоном Болтоном будут обсуждаться двусторонние отношения, обстановка в регионе, в частности сирийское урегулирование и Палестина.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль ожидает визита Болтона. По словам Пескова, поездка уже запланирована, но это все, что Кремль может пока сказать по этому поводу. Конкретные детали и даты не называются. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #политика #мид рф #болтон
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