МИД РФ: На переговорах с советником Трампа по нацбезопасности будет обсуждаться Сирия

Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что на встрече с советником США по нацбезопасности Джоном Болтоном будут обсуждаться двусторонние отношения, обстановка в регионе, в частности сирийское урегулирование и Палестина.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль ожидает визита Болтона. По словам Пескова, поездка уже запланирована, но это все, что Кремль может пока сказать по этому поводу. Конкретные детали и даты не называются.