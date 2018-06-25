Мы в соц.сетях:
Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

 ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе

ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе
Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

 Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване
Бывшему генсеку НАТО отказали во въезде в США

Бывшему генсеку НАТО отказали во въезде в США

 Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО
Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

Путин не посетит матч Россия-Уругвай в Самаре из-за напряженного графика

 ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе

ЧМ-2018: болельщики «отдали честь» Дзюбе
Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

Киев требует обеспечить омбудсмену допуск к осужденным в РФ

 Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване
Бывшему генсеку НАТО отказали во въезде в США

Бывшему генсеку НАТО отказали во въезде в США

 Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Столтенберг: Встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО
12:17   25 Июня 2018
Весь мир

Вокалист System of a Down призвал США к революции в армянском стиле

Вокалист System of a Down призвал США к революции в армянском стиле

Серж Танкян выложил в Instagram снимок обложки журнала Time с американским лидером Дональдом Трампом и плачущим ребенком.

 

В мае политик Никол Пашинян и Танкян вместе участвовали в митинге на площади Республики в Ереване.

На обложку нового номера издания поместили коллаж с Трампом и плачущим ребенком - двухлетней девочкой из Гондураса, которую сфотографировали в ходе рейдов на границе Америки и Мексики. Президент смотрит на ребенка сверху вниз с равнодушным лицом. Картинка подписана фразой "Добро пожаловать в Америку".

Танкян выложил фото обложки и написал, что США находятся в состоянии абсолютной регрессии и настало время для мирной революции в армянском стиле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#политика #трамп #весь мир #time #system of a down #серж танкян
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Яшин солгал и ушел Россия
Яшин солгал и ушел
Молодой оппозиционер, намеревавшийся стать мэром Москвы, отказался от этой затеи. Он сказал много слов, ничего не сделал и ему никто не верит.
11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа