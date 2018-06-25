Вокалист System of a Down призвал США к революции в армянском стиле

Серж Танкян выложил в Instagram снимок обложки журнала Time с американским лидером Дональдом Трампом и плачущим ребенком.

В мае политик Никол Пашинян и Танкян вместе участвовали в митинге на площади Республики в Ереване.

На обложку нового номера издания поместили коллаж с Трампом и плачущим ребенком - двухлетней девочкой из Гондураса, которую сфотографировали в ходе рейдов на границе Америки и Мексики. Президент смотрит на ребенка сверху вниз с равнодушным лицом. Картинка подписана фразой "Добро пожаловать в Америку".

Танкян выложил фото обложки и написал, что США находятся в состоянии абсолютной регрессии и настало время для мирной революции в армянском стиле.