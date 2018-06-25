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11:57   25 Июня 2018
Весь мир

ЧМ-2018: футболист английской сборной оплатит татуировку болельщику

ЧМ-2018: футболист английской сборной оплатит татуировку болельщику

Болельщик сборной Англии по футболу обещал набить татуировку с изображением члена команды Джона Стоунза, если тот забьет хотя бы один мяч в ворота соперника во время чемпионата мира по футболу.

Ранее Стоунз забил два гола в матче с Панамой. Защитник английской сборной Кайл Уокер заявил, что оплатит расходы на татуировку.

 

Накануне английская команда встретилась с футболистами из Панамы. Матч окончился со счетом 6:1 в пользу Англии. Следующий матч британцев пройдет 28 июня в Калининграде. На поле они встретятся со сборной Бельгии.

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Автор: Павел Никифоров
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