ЧМ-2018: футболист английской сборной оплатит татуировку болельщику
Болельщик сборной Англии по футболу обещал набить татуировку с изображением члена команды Джона Стоунза, если тот забьет хотя бы один мяч в ворота соперника во время чемпионата мира по футболу.
Ранее Стоунз забил два гола в матче с Панамой. Защитник английской сборной Кайл Уокер заявил, что оплатит расходы на татуировку.
I’ll pay https://t.co/tAWAe2TNoI— Kyle Walker (@kylewalker2) June 24, 2018
Накануне английская команда встретилась с футболистами из Панамы. Матч окончился со счетом 6:1 в пользу Англии. Следующий матч британцев пройдет 28 июня в Калининграде. На поле они встретятся со сборной Бельгии.