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14:11   25 Июня 2018
Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

В Национальном родительском комитете одобряют блокировку Роскомнадзором сайтов с детской порнографией и предлагают вовсе отказаться от анонимности в сети.

Специалисты Роскомнадзора за прошедший год самостоятельно выявили и удалили из интернета более 26 тысяч материалов с детской порнографией. Не считая работы с запрещенной информацией, о которой сообщают граждане или организации: с июня 2017 по июнь 2018 года в ведомство поступили сведения о 24 тысячах подобных интернет-адресах. Удаление материалов через механизм Единого реестра запрещенной информации занимает около суток. 

Результаты эффективной работы по очистке интернета заметны, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с ИА «Политика Сегодня». По ее словам, жалоб и обращений стало заметно меньше. 

«Досудебная блокировка сайтов  — это однозначно благо. Я очень рада, что у нас появилась такая технология, потому что еще совсем недавно Роскомнадзор не мог без решения суда блокировать запрещенный материал. Сейчас поток снизился. РКН может это делать по собственному выявлению, а также по заявлениям со стороны общественности или организаций», —  сказала Волынец.

Однако, по мнению главы Национального родительского комитета, таких мер в борьбе с педофилией недостаточно. Преступники очень часто ищут своих жертв через соцсети: представляются ровесниками, втираются в доверие, потом приглашают детей к себе или выманивают интимные фотографии, а потом шантажируют. Поэтому Волынец уверена: решить проблему может только отказ от анонимности во всемирной паутине, когда каждый может зайти в интернет только под своим именем. 

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

«Людям, которым нечего скрывать, у которых нет преступных умыслов, им нечего стесняться, нет необходимости регистрироваться под чужим именем. Верификация для добросовестных пользователей не представляет опасности. А если человек возмущается этим, возникает вопрос: почему?  Если речь идет о безопасности? Верификация интернета есть в Китае. Уверена, что эта мера на  несколько порядков снизит количество преступлений в сети, не только связанных с детской порнографией», —  заявила Ирина Волынец. 

С ноября 2012 года в Единый реестр запрещенной информации  включено около 65 тысяч страниц сайтов, содержащих материалы с детской порнографией. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #интернет #роскомнадзор #общество #педофилия #ркн
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