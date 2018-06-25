Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

Глава государства Владимир Путин подтвердил, что Россия готова продолжить содержательный диалог с Турцией, сообщает Кремль.

Российский лидер заявил, что Москва намерена продолжить диалог с Анкарой по всем направлениям сотрудничества, включая международную и региональную повестки. Кроме того, он отметил поэтапный характер развития отношений двух держав. По мнению Путина, крепкие отношения стран позволят обеспечить мир и стабильность всего евразийского континента.

Также Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента. Российский лидер считает, что такой высокий результат говорит о том, что народ доволен политикой, которую проводит этот кабмин. Также это является доказательством того, что у Эрдогана как у политика есть серьезный авторитет.

Эрдоган выиграл в президентской гонке с результатом в 52,5 процента голосов.