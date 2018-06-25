СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы

Благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД) рядом с парками столицы появится 10 железнодорожных станций. Это даст возможность жителям и гостям города быстро и с комфортом добраться до места отдыха.

Первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в поездах «Иволга» строители предусмотрели места для инвалидов, детских колясок и крепления для велотранспорта.

Также Латыпов сообщил, что от станций Лианозово и Марк москвичи могут дойти до Лианозовского лесопарка. До «Дубков» можно добраться от станции Тимирязевская. Она расположена на МЦД-1.

Еще шесть парков Москвы находятся в пешей доступности от станий МЦД-2 — это парки «Покровское», «Царицыно», «Митино», Покровский и парик имени Тимирязева Шкулева.