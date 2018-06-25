Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.

То, о чем еще несколько месяцев назад объявляли экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков состоялось: партия «Гражданская инициатива» на съезде таки переименована в «Партию перемен». Те самые перемены прошли не так гладко, как, наверное, предполагали организаторы: голосовать за смену названия пришлось аж пять раз, потому что все никак не набиралось тех 54 голосов, нужных для утверждения.

Как сообщает ФАН, только после взволнованного призыва председателя Дмитрия Гудкова поддержать новый бренд, в который уже вложено много сил и денег, делегаты одобрили название.

И вот эта попытка номер пять уже является красноречивым симптомом, говорит член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Это карликовая организация, в которой нет единства», — категоричен он.

А вопрос: «Не запутает ли избирателей смена названия партии?» вызвал у собеседника агентства смех.

«Каких избирателей? У них избирателей не было и нет, и не понятно, будут ли. Из полуфиктивной организации сделали другую организацию. Вроде бы потенциал есть, но не понятно, как он реализуется. С теми лидерами, которые там заявлены, даже самых скромных ожиданий, что они смогут сделать что-то новое, яркое, нет», — убежден Кузнецов.

С Кузнецовым согласен и политтехнолог Петр Быстров.

«Смена названия — это как мертвому припарки. Избиратель как не знал о существовании этой политической силы, так и будет продолжать быть не в курсе. В масштабах политической жизни страны эти люди ни на что не влияли и не влияют. Перемены начнутся не тогда, когда искусственно выращенные из пробирки дочки и сыночки будут отстаивать права своих родителей или свои должности, прикрывая это громкими названиями. А когда появятся реальные политические лидеры, которые будут представлять реальные интересы реальных людей. Все остальное — это суета вокруг осьмушки сыра, давно обглоданного», — красноречив собеседник агентства.

Переименование партии Дмитрий Гудков сопроводил в Telegram несколькими тезисами. И ответил на претензию по поводу создании партии под него. По словам бывшего экс-справедливоросса, в уставе партии прописано, что решения принимаются двумя третями голосов политсовета, возглавляет который уже бывший председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев. А новоявленный лидер, мол, за должность не держится.

Но на съезде журналисты обратили внимание на реакцию Нечаева, когда делегаты предложили ему остаться у руля переформатированной партии. Нечаев сильно смутился и отказался ставить вопрос на голосование, объяснив это необходимостью соблюдать повестку. И пообещал определять курс партии, тогда как Гудков сосредоточится на привлечении финансов.

«Кто платит деньги, тот и заказывает музыку, — прокомментировал эту ситуацию политтехнолог Быстров. — Явно, что тут платит не Нечаев, поэтому и влиять на возможность на принятие решения не может».

Одну поправку в устав обновленной партии Нечаев на съезде все же поставил на голосование. В итоге региональным отделениям разрешено принимать новых членов без утверждения политсовета, хотя юристы были против такого шага. Они напомнили историю миллиардера Михаила Прохорова, который лишился созданной им партии «Гражданская платформа», когда набранные в регионах новые члены просто выбрали новых лидеров.

Впрочем, опрошенные «Политикой Сегодня» эксперты считают, что такая участь ждет «Партию перемен» в любом случае.

«Любую мертворожденную партию рано или поздно постигает одна и та же судьба: она беспланово заканчивает свое существование. Партия исходно родилась мертвой. Даже опытные политтехнологи- реаниматологи вряд ли смогут ее оживить», — объясняет Петр Быстров.

Глеб Кузнецов в свою очередь уверен, что в преобразованной партии «нет ничего интересного, что могло бы привлечь внимание экспертов».

«Судить можно будет, когда они сделают хоть какой-то поступок. С чем-то выступят по тому, что реально волнует людей. Даже «Левый фронт» Удальцова сейчас более мощная организация по сравнению с этой. У них есть повестка, есть лидер, а у этих? Только пачка документов», — сказал Кузнецов.

Теперь обновленную партию, устав и результаты съезда должны зарегистрировать в министерстве юстиции РФ.