Московские медики пройдут курсы врачебной этики

Пилотный образовательный проект для медицинских работников начнется в НИИ «скорой помощи» имени Склифосовского в сентябре.

В рамках проекта медиков обучат технике управления стрессом и этике общения с пациентами. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Как рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, проектом занимаются специалисты центра корпоративного развития его департамента.

Институт имени Склифосовского выбрали для этого неслучайно - это одна из самых крупных многопрофильных столичных клиник. Сотрудники НИИ специализируются на оказании срочной медицинской помощи при серьезных травмах, ожогах, отравлениях и прочих экстренных случаях.

Хрипун подчеркнул, что управлению стрессом, этике общения с пациентами и профилактике профессионального выгорания уделят особое внимание.

В рамках проекта специалисты разработают единый стиль навигации, в приемном отделении появятся информационные стенды для пациентов. Также планируется внедрить стандарты и алгоритмы работы с пациентами, указывается на сайте мэра и правительства Москвы.