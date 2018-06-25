Мы в соц.сетях:
Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

 СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы

СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы
Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

 Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик
Роналду призвал иранских болельщиков не шуметь под окнами отеля

Роналду призвал иранских болельщиков не шуметь под окнами отеля

 СМИ: НАТО заочно проиграл конфликт с Россией

СМИ: НАТО заочно проиграл конфликт с Россией
Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

 СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы

СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы
Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

 Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик
Роналду призвал иранских болельщиков не шуметь под окнами отеля

Роналду призвал иранских болельщиков не шуметь под окнами отеля

 СМИ: НАТО заочно проиграл конфликт с Россией

СМИ: НАТО заочно проиграл конфликт с Россией
11:39   25 Июня 2018
Россия

Московские медики пройдут курсы врачебной этики

Московские медики пройдут курсы врачебной этики

Пилотный образовательный проект для медицинских работников начнется в НИИ «скорой помощи» имени Склифосовского в сентябре.

В рамках проекта медиков обучат технике управления стрессом и этике общения с пациентами. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Как рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, проектом занимаются специалисты центра корпоративного развития его департамента.

Институт имени Склифосовского выбрали для этого неслучайно - это одна из самых крупных многопрофильных столичных клиник. Сотрудники НИИ специализируются на оказании срочной медицинской помощи при серьезных травмах, ожогах, отравлениях и прочих экстренных случаях.

Хрипун подчеркнул, что управлению стрессом, этике общения с пациентами и профилактике профессионального выгорания уделят особое внимание.

В рамках проекта специалисты разработают единый стиль навигации, в приемном отделении появятся информационные стенды для пациентов. Также планируется внедрить стандарты и алгоритмы работы с пациентами, указывается на сайте мэра и правительства Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #врачи #этика #нии склифосовского #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Яшин солгал и ушел Россия
Яшин солгал и ушел
Молодой оппозиционер, намеревавшийся стать мэром Москвы, отказался от этой затеи. Он сказал много слов, ничего не сделал и ему никто не верит.
11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа