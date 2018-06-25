Фестиваль «Привет, Апулия!» пройдет в Москве с 5 по 7 июля

Мероприятие посвящено открытию прямого перелета между итальянским городом Бари (провинция Апулия) и Москвой. Фестиваль пройдет в саду Эрмитаж и в «Музеоне».

Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Во время мероприятия пройдет выставка провинции. Политик отметил, что «будем много интересного».

Первый прямой рейс между Бари и Москвой состоялся в воскресенье, 24 июня. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово. На борту находился губернатор Апулии Микеле Эмилиано.

Провинция Апулия является самой восточной частью Италии. Бари — самый большой город в регионе.