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11:25   25 Июня 2018
Россия

Фестиваль «Привет, Апулия!» пройдет в Москве с 5 по 7 июля

Фестиваль «Привет, Апулия!» пройдет в Москве с 5 по 7 июля

Мероприятие посвящено открытию прямого перелета между итальянским городом Бари (провинция Апулия) и Москвой. Фестиваль пройдет в саду Эрмитаж и в «Музеоне».

Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Во время мероприятия пройдет выставка провинции. Политик отметил, что «будем много интересного».

Первый прямой рейс между Бари и Москвой состоялся в воскресенье, 24 июня. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово. На борту находился губернатор Апулии Микеле Эмилиано.

Провинция Апулия является самой восточной частью Италии. Бари — самый большой город в регионе.

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Автор: Павел Никифоров
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