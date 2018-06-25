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11:20   25 Июня 2018
Россия

Сборная России сыграет с командой Уругвая на ЧМ-2018

Сборная России сыграет с командой Уругвая на ЧМ-2018

В Самаре 25 июня пройдет последний матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 для сборной России. На поле наша команда встретится с командой Уругвая. Матч начнется в 17.00 мск. 

У команд России и Уругвая одинаковое количество очков. Однако, если смотреть дополнительные показатели, такие как, например, количество забитых и пропущенных мячей, сборная России уступает своим соперникам. 

Победитель этого матча станет лидером группы и сыграет в 1/8 финала с командой, которая занимает второе место в группе B. В нее входят Испания, Португалия, Морокко и Иран.

Сборная России сыграет с командой Уругвая на ЧМ-2018

Ранее поступила информация, что в Самаре, где пройдет сегодняшний матч, ожидается температура до плюс 35 градусов. На стадионе организуют пункты выдачи бесплатной питьевой воды. Там же будут дежурить медики.

Болельщикам рекомендовали надеть на матч светлую одежду из натуральных тканей, головные уборы и нанести солнцезащитный крем на открытые участки кожи.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #чм-2018 #самара #чм #чм2018
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