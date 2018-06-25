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 СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы

СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы
Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

 Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

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11:29   25 Июня 2018
Россия

Котята ищут дом

Котята ищут дом

Рыжики, черныши, полосатики, мальчики и девочки, непоседы и засони, неженки и забияки.

В приюте подрастают котята, им нужна семья.

Котята ищут дом

Котята ищут дом

Котята ищут дом

Котята ищут дом

Котята ищут дом

Котята ищут дом

Котята ищут дом

Приходите и выбирайте себе пушистого друга, пишите в группу приюта для животных «Брошенный ангел» или звоните (Екатерина 89531578026) и приезжайте знакомиться.

Приют для животных «Брошенный ангел» расположен в Санкт-Петербурге. Сейчас там живут 400 кошек и 9 собак.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

БФ "БРОШЕННЫЙ АНГЕЛ"  ИНН: 7816279864 КПП: 781601001

Расчетный счет: 40703810555080000916

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО СБЕРБАНК РОССИИ БИК 044030653

Корсчет: 30101810500000000653

Назначение платежа : «Благотворительная помощь на содержание животных в приюте «Брошенный ангел»

Также помощь можно оказать через сайт - http://bfba.ru/pomoshh-priyutu.html

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить. 

Каждую пятницу редакция ИА «Политика сегодня»  публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.

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Автор: Святослав Добрый
#приют #котята #брошенный ангел
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