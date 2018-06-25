Зрителям матча Россия - Уругвай из-за жары в Самаре будут раздавать воду

Пункты бесплатной раздачи воды организуют на входах на стадион "Самара-Арена" в ходе встречи группового этапа ЧМ между сборными РФ и Уругвая.

Стаканы с водой будут раздавать из-за установившейся в городе жары, проинформировали в пресс-службе правительства Самарской области. По прогнозам синоптиков, 25 июня в город придет жара до 35 градусов.

Из-за того, что на стадион нельзя проносить еду и напитки, будут организованы пять пунктов бесплатной раздачи чистой питьевой воды. Также в этих точках будут дежурить медики. Три пункта будут находиться у основных входов на стадион, еще две точки разместят на последней миле.

Российская команда и сборная Уругвая встретятся в Самаре 25 июня. После двух туров группового этапа эти команды обеспечили себе место в 1/8 финала турнира, одержав по две победы.

Сборная Российской Федерации опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. Если игра закончится ничьей или победой, то команда РФ займет первое место в группе.