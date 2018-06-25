Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Участники акции протеста требуют отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна. Местные СМИ транслируют митинг.

Демонстранты подчеркивают, что никто не должен войти в здание. Жители Еревана протестуют против коррупции и чиновников, которые «наживаются за счет обычного населения».

В минувшее воскресенье местные издания показали расследование об имуществе Маргаряна, проведенное гражданскими активистами. Согласно обнародованной информации, мэру и его близким принадлежит несколько элитных особняков в Ереване, прибыльные компании, основная деятельность которых — перевозки.

Маргаряна третий раз избрали мэром в 2017 году. Политик состоит в бывшей правящей Республиканской партии, а также является сыном одного из основателей фракции, бывшего армянского премьера Андраника Маргаряна. Новый премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что Маргарян-младший подаст в отставку, когда того потребует глава Кабмина.