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Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

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Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

Путин: Россия готова продолжать диалог с Турцией

 СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы

СМИ: Открытие МЦД позволит москвичам быстро добраться до восьми парков столицы
Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

 Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

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10:57   25 Июня 2018
Россия

Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Глава государства Владимир Путин поздравил своего коллегу Тайипа Эрдогана с победой на выборах в Турции. Он отметил, что высокие результаты голосования говорят об авторитете Эрдогана как политика.

Кроме того, это показатель широкой поддержки среди населения политики, которую проводит его кабмин.

Также российский лидер обратил внимание на поэтапный характер развития российско-турецких отношений, которые по некоторым направлениям уверенно выходят на стратегический уровень. Он подтвердил, что Москва готова продолжить диалог с Анкарой, сотрудничать по региональной и международной повесткам дня, подчеркнув, что это отвечает интересам народов двух стран. Сотрудничество России и Турции обеспечивает стабильность и мир на континенте. 

Напомним, Эрдоган одержал победу на прошедших президентских выборах с результатом 52,5 процента голосов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #турция #эрдоган #политика
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