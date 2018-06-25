Роналду призвал иранских болельщиков не шуметь под окнами отеля

Матч между сборными Ирана и Португалии пройдет в понедельник, 25 июня, в Саранске. Футболисты встретятся на стадионе Мордовия Арена.

Нападающий португальской команды Криштиану Роналду призвал иранских болельщиков не шуметь под окнами гостиницы. Об этом сообщил ТАСС.

Футболист «на пальцах» объяснил фанатам, собравшимся под окнами, что должен выспаться перед матчем со сборной Ирана.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта посетит Саранск, чтобы поболеть за сборную.