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Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

Митингующие заблокировали входы в здание мэрии в Ереване

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10:55   25 Июня 2018
Россия

Российский сенатор назвал правдивыми слова депутата Рады об обнищании Украины

Российский сенатор назвал правдивыми слова депутата Рады об обнищании Украины

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об обнищании народа.

Об этом пишет RT. Цеков отметил, что оценка украинского депутата правдива, так как действующие украинские власти привели Украину к состоянию катастрофы.

По его словам, на Украине происходит плохо скрываемый конфликт, а уничтожение потенциала этой страны произошло в годы ее независимости. Украина потребительски относилась к тому, что осталось после СССР, а нынешнее правительство поставило в этом процессе точку. У Киева нет будущего при плохих отношениях с Россией, выразил мнение Цеков.

Ранее Рабинович заявил, что киевские власти довели население до обнищания.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #политика #совет федерации
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