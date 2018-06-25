Российский сенатор назвал правдивыми слова депутата Рады об обнищании Украины

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об обнищании народа.

Об этом пишет RT. Цеков отметил, что оценка украинского депутата правдива, так как действующие украинские власти привели Украину к состоянию катастрофы.

По его словам, на Украине происходит плохо скрываемый конфликт, а уничтожение потенциала этой страны произошло в годы ее независимости. Украина потребительски относилась к тому, что осталось после СССР, а нынешнее правительство поставило в этом процессе точку. У Киева нет будущего при плохих отношениях с Россией, выразил мнение Цеков.

Ранее Рабинович заявил, что киевские власти довели население до обнищания.