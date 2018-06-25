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10:22   25 Июня 2018
Весь мир

СМИ: НАТО заочно проиграл конфликт с Россией

СМИ: НАТО заочно проиграл конфликт с Россией

Объяснение этому американский журналист из газеты Washington Post видит в плохих дорогах и бюрократии в Прибалтике.

Сотрудник издания самостоятельно проехал по дорогам Литвы и Польши. Он отметил плохое состояние трасс и инфраструктуры, бюрократические проволочки в странах. Из-за этого у войск НАТО возникнут проблемы с перемещением.

Журналист также оценил, насколько быстро военные альянсы смогут быстро переместиться к восточной границе Евросоюза. Над аналогичным вопросом думают и в Пентагоне. В американском министерстве считают, что войска «застрянут в пробке».

СМИ: НАТО заочно проиграл конфликт с Россией

Проблемы при перемещении НАТО к границам России создадут мосты в Прибалтике и Польше, поскольку они не рассчитаны на передвижение тяжелой техники. Аналогичные проблемы при передвижению по железной дороге. В регионе пути отличаются от близлежащих европейских стран, таких, как Венгрия и Румыния.

В Washington Post считают, что России по силам захватить Прибалтику, пока американские военные все еще будут заняты заполнением бумаг. В качестве примера издание привело перемещение армии США из Грузии в Германию — на дорогу ушло четыре месяца.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #нато #политика #прибалтика #весь мир
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