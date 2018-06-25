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10:33   25 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

Такие меры были приняты министерством сельского хозяйства Казахстана из-за птичьего гриппа.

Международное эпизоотическое бюро зафиксировало высокопатогенный птичий грипп в Курской, Пензенской и Самарской областях. Продукцию запретили ввозить на территорию Казахстана с 21 июня. Это касается живых птиц, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и других видов птицеводческой продукции. 

Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

Из опасных регионов запрещается ввозить птичьи корма и добавки к ним, которые не прошли тепловую обработку. Кроме того, ограничительные меры затронули охотничьи трофеи, а также уже когда-то побывавшие в пользовании оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Ранее стало известно, что очаг птичьего гриппа обнаружен в Орловской области. Поголовье вероятно зараженных птиц ликвидировано, проводится тщательная дезинфекция помещений и оборудования.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #казахстан #общество #птичий грипп
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