Казахстан запретил продукцию более 30 российских птицефабрик

Такие меры были приняты министерством сельского хозяйства Казахстана из-за птичьего гриппа.

Международное эпизоотическое бюро зафиксировало высокопатогенный птичий грипп в Курской, Пензенской и Самарской областях. Продукцию запретили ввозить на территорию Казахстана с 21 июня. Это касается живых птиц, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и других видов птицеводческой продукции.

Из опасных регионов запрещается ввозить птичьи корма и добавки к ним, которые не прошли тепловую обработку. Кроме того, ограничительные меры затронули охотничьи трофеи, а также уже когда-то побывавшие в пользовании оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Ранее стало известно, что очаг птичьего гриппа обнаружен в Орловской области. Поголовье вероятно зараженных птиц ликвидировано, проводится тщательная дезинфекция помещений и оборудования.