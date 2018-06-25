Мы в соц.сетях:
Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

 Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

 Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии

Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии
Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

 Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

 Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии

Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии
9:57   25 Июня 2018
Весь мир

Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии

Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии

Атака на населенные пункты произошла в южной зоне деэксалации. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Армия САР при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков из «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ). Экстремисты потеряли 70 человек, 14 пикапов с пулеметами и три единицы бронетехники. Потерь среди сирийских военных нет. Нападение отражено.

Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии

В министерстве обороны России отметили, что на сторону официального Дамаска перешли 12 населенных пунктов, располагающихся в южной зоне деэскалации. В эту зону в понедельник, 25 июня, российские военные организуют проезд трех гуманитарных конвоев ООН.

«Продукты и медикаменты доставят в освобожденные населенные пункты Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайба», — сообщили в Центре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сирия #минобороны #вкс рф #джебхад ан-нусра #армия сар
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.
18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

 Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы