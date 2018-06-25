Минобороны РФ: Террористы потеряли 70 человек во время атаки в Сирии

Атака на населенные пункты произошла в южной зоне деэксалации. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Армия САР при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков из «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ). Экстремисты потеряли 70 человек, 14 пикапов с пулеметами и три единицы бронетехники. Потерь среди сирийских военных нет. Нападение отражено.

В министерстве обороны России отметили, что на сторону официального Дамаска перешли 12 населенных пунктов, располагающихся в южной зоне деэскалации. В эту зону в понедельник, 25 июня, российские военные организуют проезд трех гуманитарных конвоев ООН.