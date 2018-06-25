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В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

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 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

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10:01   25 Июня 2018
Весь мир

США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что военное ведомство хочет построить временные лагеря для беженцев на двух американских военных базах. На данный момент прорабатываются детали этого проекта, в частности, сколько человек будут вмещать лагеря.

Мэттис не уточнил, о каких конкретно военных базах идет речь. Также он не сообщил, будут ли дети мигрантов находиться там вместе с родителями.

США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

Агентство Associated Press ранее писало, что Пентагон хочет разместить примерно 20 тысяч детей, которых задержали при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой, у себя на военных базах. Вероятно, речь шла о базах в Техасе и Арканзасе.

Глава Пентагона отправился в поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона. Его ждут в Китае, Южной Корее и Японии. Накануне Мэттис прибыл на Аляску. 

США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах

В воскресенье стало известно, что более 500 детей нелегальных мигрантов вернулись в семьи, после того, как их разлучили при попытки пересечь границу. Напомним, США ведет с апреля политику нулевой толерантности. Тех, кто нарушает миграционное законодательство, заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в центры содержания. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #пентагон #беженцы #нелегалы #мэттис
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