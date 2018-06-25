США построят временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что военное ведомство хочет построить временные лагеря для беженцев на двух американских военных базах. На данный момент прорабатываются детали этого проекта, в частности, сколько человек будут вмещать лагеря.
Мэттис не уточнил, о каких конкретно военных базах идет речь. Также он не сообщил, будут ли дети мигрантов находиться там вместе с родителями.
Агентство Associated Press ранее писало, что Пентагон хочет разместить примерно 20 тысяч детей, которых задержали при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой, у себя на военных базах. Вероятно, речь шла о базах в Техасе и Арканзасе.
Глава Пентагона отправился в поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона. Его ждут в Китае, Южной Корее и Японии. Накануне Мэттис прибыл на Аляску.
В воскресенье стало известно, что более 500 детей нелегальных мигрантов вернулись в семьи, после того, как их разлучили при попытки пересечь границу. Напомним, США ведет с апреля политику нулевой толерантности. Тех, кто нарушает миграционное законодательство, заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в центры содержания.