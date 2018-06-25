Яшин солгал и ушел

Молодой оппозиционер, намеревавшийся стать мэром Москвы, отказался от этой затеи. Он сказал много слов, ничего не сделал и ему никто не верит.

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин в воскресенье отказался участвовать в предстоящих выборах мэра Москвы. Объявил о таком решении и тут же назвал причину Яшин в Facebook. Он утверждает, что заручился поддержкой 91 муниципального депутата, включая даже представителей от КПРФ и «Справедливой России», но депутаты от «Единой России» не согласились его поддержать.

Эксперты не верят Яшину. Так, директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА «Политика Сегодня» был категоричен: глава Красносельского округа лжет.

«Я не слышал, чтобы Яшин обращался к единороссам за поддержкой. Уверен, что он соврал и по поводу подписей 91 депутата от других партий. На самом деле Яшин оказался никому не нужным в этой ситуации и как результат — его неготовность баллотироваться. Его не поддержали ни его сторонники, ни союзники вроде Гудкова и Собчак», — уверен собеседник агентства.

С Данилиным согласен и политолог, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

«Ну конечно, коммунисты прямо все побежали поддерживать Яшина, - иронизирует эксперт. - Ну чушь же абсолютная. У КПРФ есть свой кандидат — Кумин. Зачем им поддерживать либерала Яшина? А то, что депутаты из «Единой России» отказались подписываться за него, это логично и в этом нет ничего странного. Они - из другой партии. Для них это все равно что за Джигурду подписаться. По-моему, не поддержать кандидатуру Яшина — это вполне естественно».

Политолог обратил внимание и на то, что кандидату-самовыдвиженцу нужно заручиться поддержкой не только муниципальных депутатов от 110 районов, но и избирателей - необходимо собрать 36 081 подпись жителей столицы. Но Илья Яшин эту работу даже не начинал.

«90% москвичей не знают его фамилию. А те, кто знает, где-то слышал, тоже вряд ли бы подписались за него. Кроме того, собирать подписи — это хлопотно, долго, требует денег, а у Яшина всего этого нет», — объясняет Матвейчев.

По его словам, демонстративный отказ от участия в выборах с критикой системы муниципального фильтра - это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.

«Все это выдвижение смешно само по себе. Молодой амбициозный человек, который гвоздя в жизни не забил. Он выглядит таким же фриком, как Красовский, как Троицкий «Паук» и так далее. Основной шум он сделал на том, что он заявлял выдвижение», — резюмировал политолог.

Кандидатами в мэры Москвы сейчас планируют стать 21 человек. Большинство еще приступили к сбору подписей. Выборы градоначальника пройдут в единый день голосования - 9 сентября.