Митинг против строительства базы США начался в Японии
Жители японского острова Окинава выступили против строительства американской базы. Участники протеста подплыли на лодках к месту будущего аэродрома.
По информации «Киодо», на акции присутствуют около 70 надувных лодок и байдарок. Половина митингующих пыталась проникнуть в запретную зону, но их задержала японская береговая охрана.
Демонстранты принесли с собой плакаты и таблички с надписями «Нет новой базе в Хэноко» и с призывами убрать все базы с Окинавы.
Строительство начнется рядом с поселком Хэноко. Работы по засыпке стартуют 17 августа. Токио, не смотря на протесты местной власти и гражданского населения, все же планирует построить военную базу «Футэмма» в регионе. На Окинаве уже есть другая военная база американских военных — «Кемп-Шваб». Местное население борется не за перенос аэродрома, а за вывод объекта за пределы префектуры.
"Don't construct a base," and "Don't dump gravel," say messages in placards held by anti-relocation #protestors in #Okinawa. They used some 70 canoes and several small vessels in the protest. #USmarinecorps https://t.co/RO0Ki89y04— Kyodo News - English (@kyodo_english) June 25, 2018