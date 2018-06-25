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В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

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9:21   25 Июня 2018
Весь мир

Митинг против строительства базы США начался в Японии

Митинг против строительства базы США начался в Японии

Жители японского острова Окинава выступили против строительства американской базы. Участники протеста подплыли на лодках к месту будущего аэродрома.

По информации «Киодо», на акции присутствуют около 70 надувных лодок и байдарок. Половина митингующих пыталась проникнуть в запретную зону, но их задержала японская береговая охрана.

Демонстранты принесли с собой плакаты и таблички с надписями «Нет новой базе в Хэноко» и с призывами убрать все базы с Окинавы.

Строительство начнется рядом с поселком Хэноко. Работы по засыпке стартуют 17 августа. Токио, не смотря на протесты местной власти и гражданского населения, все же планирует построить военную базу «Футэмма» в регионе. На Окинаве уже есть другая военная база американских военных — «Кемп-Шваб». Местное население борется не за перенос аэродрома, а за вывод объекта за пределы префектуры.

 

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Автор: Павел Никифоров
#сша #япония #политика #весь мир #окинава #военная база сша
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