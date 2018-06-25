Госдума: Избрание Эрдогана обеспечит предсказуемость отношений Турции и РФ

Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он поздравил Тайипа Эрдогана с переизбранием, отметив, что турецкий политик выиграл в честной и конкурентной борьбе. По словам Слуцкого, досрочные парламентские и президентские выборы в Турции прошли свободно и демократично. Нарушений на них практически не было зафиксировано.

Депутат напомнил, что Турция является важным стратегическим партнером для России. Страны совместно борются с терроризмом в Сирии, а также делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Слуцкий считает, что переизбрание Эрдогана гарантирует предсказуемость в развитии отношений двух стран, в частности по вопросам сирийского урегулирования.

Напомним, Эрдоган одержал победу с результатом 52,5 процента голосов. На втором месте оказался Мухаррем Индже от оппозиционной Народно-республиканской партии, который получил 30,7 процента голосов.