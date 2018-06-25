СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны

Агентство Kyodo пишет, что ведущие северокорейские СМИ не стали публиковать 25 июня статьи, которые содержат критику в адрес США по случаю годовщины начала Корейской войны (1950-1953 годов).

Газета «Нодон синмун» выпустила несколько материалов, которые посвящены дате начала войны. В статьях рассказывается о воевавших солдатах, их подвигах, сражениях.

Бросается в глаза, что СМИ не упоминали США напрямую и избегали таких традиционных для них фраз, как «американские империалисты», «враги» и «агрессия». Обычно материалы именно с таким посылом характерны по случаю этой даты. Возможно, это говорит о том, что КНДР не хочет нарушать процесс налаживания контактов между Пхеньяном и Вашингтоном, пишет агентство.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошел саммит лидеров США и КНДР. На нем Пхеньян подтвердил готовность провести полную денуклеаризацию полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.