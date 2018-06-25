Мы в соц.сетях:
Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

 Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

 СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны

СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны
Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

 Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

 СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны

СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны
8:27   25 Июня 2018
Россия

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Аварию устранили в 5.00 25 июня. Были привлечены более 500 сотрудников различных аварийных служб, почти 180 единиц техники. В частности, помогали сотрудники МЧС России.

Шторм обрушился на Барнаул 23 июня вечером. Он стал причиной многочисленных аварий. Жители города остались без света и воды.

Из-за сильного ветра плавучее кафе «Барракуда» врезалось в опору моста на реке Обь. На борту в этот момент находились 120 человек, 15 из них пострадали.

Кроме того, в городе повалены деревья, рекламные щиты, заборы. На проспекте Ленина упал строительный кран, помяв две машины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #шторм #барнаул #погода
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.
18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

 Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

 Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников