Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Аварию устранили в 5.00 25 июня. Были привлечены более 500 сотрудников различных аварийных служб, почти 180 единиц техники. В частности, помогали сотрудники МЧС России.

Шторм обрушился на Барнаул 23 июня вечером. Он стал причиной многочисленных аварий. Жители города остались без света и воды.

Из-за сильного ветра плавучее кафе «Барракуда» врезалось в опору моста на реке Обь. На борту в этот момент находились 120 человек, 15 из них пострадали.

Кроме того, в городе повалены деревья, рекламные щиты, заборы. На проспекте Ленина упал строительный кран, помяв две машины.